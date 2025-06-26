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اعتبر وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، أنه تم تسريب تقرير استخباراتي لأن هناك من يريد تصوير الضربة في إيران على أنها فاشلة.

وقال هيجسيث خلال مؤتمر صحفي متلفز، إن التقرير الأولي الذي سربته وسائل الإعلام يقول إن هناك نقصا بالمعلومات ويقوم على افتراضات.

وأضاف "الإعلام يبحث عن فضيحة ويتجاهل الإنجازات ويستهدف الرئيس ترامب".

وتابع "بفضل العمل العسكري الحازم في إيران وفر الرئيس ترامب الظروف لوقف الحرب".

وأكد "ما فشل في إنجازه رؤساء سابقون بشأن رفع الإنفاق الدفاعي للنيتو أنجزه الرئيس ترامب".

وقال هيجسيث، إن معلومات سي آي إيه تؤكد أن ضرباتنا في إيران أخرت برنامجها النووي لسنوات.

وأثارت تقارير إعلامية شككت في تأثير الضرب الأمريكية على المواقع النووية الإيرانية، غضب الإدارة الأمريكية التي تؤكد أن ضربتها دمرت المنشآت النووية المستهدفة.