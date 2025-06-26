التجارة البينية لدول بريكس تتجاوز تريليون دولار

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أعلن الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل دميترييف، عن رقم ضخم بلغته التجارة البينية بين دول «بريكس».

وبحسب ما نشرته وكالة «تاس»، قال دميترييف، في تصريحات على قناته بتطبيق «تلجرام»، إن التجارة البينية لدول «بريكس» بلغت تريليون دولار.

وأشار إلى أن «الأمر يؤكد تعزيز الروابط الاقتصادية، ونمو دور المجموعة في تشكيل هيكل جديد للاقتصاد العالمي».

وأكد مواصلة تعزيز الروابط التجارية، بما في ذلك من خلال مجلس أعمال «بريكس»، تنفيذًا لتكليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويأتي هذا الإعلان بعد دعوة الرئيس بوتين، خلال الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي الشركاء الدوليين لروسيا، بما فيهم أعضاء «بريكس»، للمساهمة في تشكيل نموذج عالمي جديد للنمو الاقتصادي.

وأشار بوتين، إلى ضرورة استبدال الآليات القديمة لعصر العولمة وهيمنة الغرب بمنظومة اقتصادية «أكثر إنصافا».