نصرالله ينفي ادعاءات إسرائيل عن نقل «حزب الله» سلاحا عبر مرفأ بيروت ومطاره

نفى الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله مساء اليوم الجمعة "ادعاءات" مندوب إسرائيل في مجلس الأمن عن نقل الحزب سلاحاً عبر مرفأ بيروت ومطاره.

وقال نصرالله في كلمة له خلال احتفال نظمه الحزب بمناسبة الذكرى الحادية والثلاثين لتأسيس مؤسسة "جهاد البناء" " أنفي نفياً قاطعاً ما ادعاه مندوب اسرائيل أن حزب الله يستخدم مرفأ بيروت لنقل السلاح الى لبنان، وكلامه هو مقدمات لفرض وصاية على المرفأ والمطار".

وأضاف "في هذا الموضوع يجب أن يكون هناك مسؤولية وطنية ولا يجوز تعريض المرفأ نتيجة هذا الكلام".

يذكر أن سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون كان قد اتهم إيران بأنها تنقل معدات إلى "حزب الله" عن طريق ميناء بيروت، وأنه يتم شحن المعدات العسكرية جوا من مطار دمشق إلى مطار بيروت وبحرا عن طريق ميناء بيروت.