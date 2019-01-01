قائمة البنك الأهلي لمباراة بيراميدز

أعلن خالد جلال، المدير الفني للبنك الأهلي، قائمة فريقه لمواجهة بيراميدز في المباراة التي ستلعب اليوم الإثنين، على ستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وضمت القائمة 22 لاعبا كالتالي:

أحمد السعدني ومحمود الزنفلي في حراسة المرمى.

خط الدفاع: عاصم صلاح وبهاء مجدي ومحمد مجدي وأحمد ياسين وأمير مدحت وأسامة إبراهيم.

خط الوسط: محمد مصطفى ميدو ومحمود السيد ومحمد فتحي وحسام الصانع ومحمد حامد ومعروف يوسف ومحمد مثناني.

خط الهجوم: موسي دياوارا ومحمد بسيوني وكريم بامبو وأحمد ياسر وفادي فريد وأحمد شرويدة وأحمد علي.