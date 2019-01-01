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قائمة البنك الأهلي لمباراة بيراميدز

محمد جلال
نشر في: الإثنين 26 يوليه 2021 - 12:26 ص | آخر تحديث: الإثنين 26 يوليه 2021 - 12:28 ص

أعلن خالد جلال، المدير الفني للبنك الأهلي، قائمة فريقه لمواجهة بيراميدز في المباراة التي ستلعب اليوم الإثنين، على ستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وضمت القائمة 22 لاعبا كالتالي: 

أحمد السعدني ومحمود الزنفلي في حراسة المرمى.

خط الدفاع: عاصم صلاح وبهاء مجدي ومحمد مجدي وأحمد ياسين وأمير مدحت وأسامة إبراهيم.

خط الوسط: محمد مصطفى ميدو ومحمود السيد ومحمد فتحي وحسام الصانع ومحمد حامد ومعروف يوسف ومحمد مثناني.

خط الهجوم: موسي دياوارا ومحمد بسيوني وكريم بامبو وأحمد ياسر وفادي فريد وأحمد شرويدة وأحمد علي.


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