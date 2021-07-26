استطلاع للرأي: تراجع نسبة التأييد للحكومة اليابانية مع انطلاق أولمبياد طوكيو

أظهر استطلاع جديد أجراه موقع "نيكي آسيا"، الإخباري الياباني بالاشتراك مع تليفزيون طوكي تراجع نسبة التأييد لحكومة رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا بمقدار 9 نقاط مئوية من الشهر الماضي؛ لتصل إلى 34%.

وذكر الموقع أن نتائج الاستطلاع تأتي وسط خيبة أمل للشعب الياباني في قيادة الحكومة في وقت تستضيف فيه طوكيو دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي طال انتظارها، مؤكدة انخفاض التأييد للحكومة اليابانية إلى مستوى متدن جديد منذ تولى سوجا منصبه في سبتمبر الماضي، إذ بلغت النسبة أقل من الـ40% المسجلة في مايو الماضي.

وكانت المرة الأخيرة التي انخفضت فيها نسبة الرضا عن أداء حكومة يابانية إلى أقل من 40% في يونيو 2020، عندما بلغت 38% لحكومة رئيس الوزراء آنذاك شينزو آبي.

وأشار الموقع إلى أن وصول النسبة الآن إلى 34% يضع الحكومة اليابانية في منطقة قاتمة لم تشهدها منذ نوفمبر 2012 ، عندما كان الحزب الديمقراطي الياباني القديم في السلطة، مرجعة السبب الرئيسي لتراجع نسبة التأييد للحكومة هو "الافتقار إلى القيادة" بنسبة 53%، يليه "سوء إدارة الحكومة والحزب" بنسبة 35%، أما أولئك الذين يعتقدون أن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في اليابان لا تسير على ما يرام، فقد ارتفعت نسبتهم للمرة لأولى منذ إضافة السؤال إلى الاستطلاع في أبريل الماضي.

فيما قفزت نسبة المستطلعين الذين يقولون إن التطعيمات "لا تسير بسلاسة" بمقدار 6 نقاط إلى 65%، في حين انخفضت نسبة الذين قالوا إنها "تسير بسلاسة" بمقدار 9 نقاط إلى 29%.