تنزانيا تؤكد موقفها الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال

أكدت وزيرة خارجية تنزانيا ليبراتا موللامولا، اليوم الاثنين، دعم بلادها لحق الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة والحرية والاستقلال، مشددة على أنه موقف ثابت لم ولن يتغير.

وقالت موللامولا، خلال استقبالها سفير دولة فلسطين لدى تنزانيا حمدي أبو علي، إنها وخلال عملها مع الحكومات التنزانية المتعاقبة، لم تلحظ أي حياد عن هذا المبدأ الداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والاستقلال والسيادة أسوة بشعوب العالم، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية.

بدوره، أعرب أبو علي عن اعتزازه بالمواقف التنزانية التاريخية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني والتصويت الأممي المناصر لحقوق الشعب الفلسطيني المطالبة بالحرية والاستقلال والمواجهة للسياسات الإسرائيلية العدوانية ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه.