وضع حجر أساس مشروع «سكن لكل المصريين» بتل وردة في دمياط

قامت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتورة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري، بوضع حجر الأساس للمرحلة الأولى من مشروع "سكن لكل المصريين " بتل وردة في قرية شطا بعدد 11 عمارة سكنية، من إجمالي 44 عمارة للمشروع بمراحله المختلفة.

وأوضح بيان أصدرته محافظة دمياط، الإثنين، أن وضع حجر الأساس، جاء بحضور النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، والمهندس هشام درويش وكيل أول وزارة الإسكان لقطاع التشييد والمقاولات، و المهندسة هبة تميرك مدير عام إدارة التصميمات والشئون الفنية بوزارة الإسكان، وأشارت الدكتور ة منال عوض محافظ دمياط، إلى نجاح جهود محافظة دمياط و النائب ضياء الدين داود، للحصول على موافقة مجلس الوزراء بتخصيص تلك القطعة الواقعة بمنطقة تل وردة بشطا، على مساحة 11 فدانًا لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي لبناء 44 عمارة سكنية "سكن لكل المصريين " بإجمالي ١٠٥٦ وحدة سكنية.

وسيتم تنفيذ 11عمارة كمرحلة أولى، وذلك استكمالا لما تم تحقيقه بقطاع الإسكان في دمياط وتنفيذا لتوجيهات السيدرئيس الجمهورية بتوفير سكن كريم لجميع المصريين، مشيرة إلى التطوير الشامل الذي ستشهده المنطقة لإدراجها ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والتي تشمل مركزى دمياط والزرقا، هذا إلى جانب إنشاء سوق حضاري يخدم المنطقة.