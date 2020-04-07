نائب رئيس مجلس النواب اللبناني: لن نتخلى عن أي حق من حقوقنا البحرية

أكد نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بو صعب، أن "​لبنان​ يفاوض بملفات ​ترسيم الحدود البحرية​ من مكان قوي"، مشيرا إلى أن الوسيط الأمريكي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل​ ​آموس هوكشتاين​ سيصل إلى لبنان في 31 يوليو الحالي.

ونقل موقع "النشرة" اللبناني، اليوم الثلاثاء، عن بو صعب قوله، قبيل مشاركته في الجلسة التشريعية لمجلس النواب، "إننا لن نتخلى عن أي حق من حقوقنا البحرية".

ولفت الوزير إلى أن "الخطّ 29 خيار، ورفضت تسميته بالخط التفاوضي لأنّها تعني إسقاطه، إلا أنّه ما زال خياراً من الخيارات التي يتمّ العمل عليها".

يذكر أن الوسيط الأمريكي هوكشتاين زار بيروت في 13 يونيو الماضي، حيث التقى كبار المسؤولين اللبنانيين، وسمع منهم ردا موحدا في مسألة المفاوضات غير المباشرة للترسيم يتمثل بالتمسك بالخط 23 وبحقل قانا كاملا.

وتم عقد 5 جولات من المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وذلك بمقر القوات الدولية "اليونيفيل" في منطقة رأس الناقورة جنوب لبنان، إلا أن المفاوضات متوقفة منذ فترة.