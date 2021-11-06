ثنائي العود يشارك في حفل ختام فعاليات مهرجان جرش الـ37

يستعد ثنائي العود دينا عبد الحميد وغسان اليوسف، لإحياء حفل ختام فعاليات الدورة الـ37 لمهرجان جرش للثقافة والفنون المقام في مدينة جرش الأثرية بالعاصمة الأردنية عمان؛ تحت شعار "ويستمر الفرح"، وذلك في الثامنة مساء السبت 5 أغسطس على المسرح الرئيسي للمركز الثقافي الملكي.

وأعد الثنائي برنامجا فنيا مميزا يتضمن مجموعة متنوعة من المؤلفات الشرقية، بالإضافة إلى باقة من أشهر أعمالهم الموسيقية.

يذكر أن الفنان السوري غسان اليوسف، وزوجته المصرية دينا عبد الحميد، يعدا أول ثنائي عربي يعزف على آلة عود واحدة، درسا الموسيقى منذ صغرهما، وشاركا في العديد من المهرجانات الدولية المتخصصة منها مهرجان العود بتطوان (المغرب)، معهد الموسيقى بأسطانبول (تركيا)، مهرجان العود الدولي الذي أقيم تحت رعاية دار الأوبرا المصرية، ومهرجان الموسيقي العربية.

كما شارك الثنائي في تدشين الكشف الفرعوني للملك بسماتيك في المتحف المصري وأخيرا شاركا في ختام فعاليات مهرجان العود بالريا، وحاليا لديهم فصل لتعليم آلة العود في مركز تنمية المواهب التابع لدار الأوبرا المصرية وأقاما العديد من الحفلات الناجحة بمختلف الأماكن الثقافية بمصر ونالا استحسان الجماهير والنقاد.