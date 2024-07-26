 خيبة أمل إسرائيلية من نية لندن إسقاط تحفظها على اعتقال نتنياهو - بوابة الشروق
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خيبة أمل إسرائيلية من نية لندن إسقاط تحفظها على اعتقال نتنياهو

وكالات
نشر في: الجمعة 26 يوليه 2024 - 2:53 م | آخر تحديث: الجمعة 26 يوليه 2024 - 2:53 م

أعرب مسئول إسرائيلي، عن خيبة أمل تل أبيب إزاء احتمال إسقاط لندن تحفظها على طلب المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت.

ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن مسئول إسرائيلي - لم تسمه - قوله إن تل أبيب "تشعر بخيبة أمل عميقة إزاء قرار الحكومة البريطانية الجديدة إسقاط تحفظات الحكومة السابقة على طلب المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وجالانت".

ورأى المسئول أن القرار "خاطئ بشكل أساسي"، بينما أكدت الصحيفة أن "هذه هي المواجهة الأولى بين إسرائيل والحكومة البريطانية، بقيادة رئيس الوزراء كير ستارمر، التي لم تسحب تحفظاتها بشكل رسمي بعد".

وكانت الحكومة البريطانية السابقة برئاسة ريشي سوناك قدمت تحفظا على طلبات أوامر الاعتقال وسط ترحيب كبار المسئولين الإسرائيليين، قبل أن تنقل صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أمس الخميس، عن مسئولين بريطانيين - لم تسمهما - قولهما إن من المتوقع أن تسحب لندن بقيادة ستارمر نهاية الأسبوع الجاري اعتراضها على مذكرة الاعتقال.

وتتحدى إسرائيل طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في مايو الماضي إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وجالانت على خلفية اتهامات عدة، بينها ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" في غزة.

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