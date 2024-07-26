وزيرة الخارجية النمساوية السابقة تحذر من مخاطر إمدادات الأسلحة إلى كييف

قالت وزيرة الخارجية النمساوية السابقة كارين كنايسل إن الإمدادات غير الخاضعة للرقابة من الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا يمكن أن تؤدي إلى اتساع نطاق الجريمة والإرهاب في أوروبا.

وأوضحت كارين كنايسل، خلال اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول مسألة إمدادات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، قائلة: "سيتعين على أوروبا أن تواجه عواقب سوق الأسلحة غير الخاضعة للرقابة في الأجزاء الشرقية والوسطى، وستكون هذه التجربة أكثر مرارة من عواقب الحرب على أراضي يوغوسلافيا السابقة".



وأضافت أن "هذا يهدد بزيادة الجريمة المنظمة والإرهاب".

هذا وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، أن الأسلحة الغربية المرسلة إلى أوكرانيا قد انتشرت بالفعل في السوق السوداء، مما سيؤدي إلى عواقب وخيمة على أوروبا.