البرازيل تعتذر عن اضطهاد المهاجرين اليابانيين خلال فترة الحرب العالمية الثانية

اعتذرت الحكومة البرازيلية يوم الخميس لأول مرة عن اضطهاد المهاجرين اليابانيين في البلاد خلال وبعد الحرب العالمية الثانية.

وذكرت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" أن البرازيل اعترفت بانتهاكات الحقوق في حالتين: الأولى عندما قامت البرازيل، كجزء من قوات الحلفاء، بطرد المهاجرين اليابانيين من منازلهم في مدينة سانتوس خلال الحرب، والثانية عندما قامت بسجن أشخاص من أصول يابانية في جزيرة أنكيتا عقب الاضطرابات التي تلت الحرب.

وحققت في هذه القضية لجنة العفو التابعة لوزارة حقوق الإنسان والمواطنة في البرازيل.

وكانت أطراف من بينها مجموعة من المهاجرين اليابانيين من محافظة أوكيناوا قد حثت الحكومة على تقديم اعتذار عن هذه الحالات.