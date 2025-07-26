العراق يعتزم مد شبكة أنابيب متشعبة لتصدير النفط والغاز

• عبر زيادة الإنتاج بمقدار 100 مليون قدم مكعب يوميا من حقل عكاس الغازي بالأنبار بالتعاون مع شركة "شلمبرجر" الأمريكية

أعلنت وزارة النفط العراقية، السبت، عن خطة لمد شبكة أنابيب متشعبة داخل البلاد لتصدير النفط والغاز، ضمن مشروع تطوير حقل عكاس الغازي، بالتعاون مع شركة "شلمبرجر" الأمريكية، بهدف رفع الطاقة الإنتاجية تدريجيا.

جاء ذلك بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).

ونقلت الوكالة عن مدير عام شركة نفط الوسط محمد ياسين، أن العقد الموقع مع "شلمبرجر" الثلاثاء الماضي، يتضمن حفر 6 آبار جديدة في حقل عكاس بمحافظة الأنبار (غرب)، لزيادة الإنتاج بمقدار 100 مليون قدم مكعب يوميا، إضافة إلى الإنتاج الحالي البالغ 45 مليون قدم مكعب.

وأوضح ياسين، أن مدة تنفيذ المرحلة الأولى من العقد تمتد لعام واحد، مع إمكانية الإنجاز قبل الموعد المحدد.

وأشار إلى أن الطاقة القصوى للحقل تبلغ 400 مليون قدم مكعب يوميا، بينما تستهدف المرحلة الحالية الوصول إلى ربع هذه الطاقة.

وأوضح ياسين، أن الوزارة تخطط لمد أنبوب لتصدير الغاز من حقل عكاس إلى محطة الأنبار المركبة في مدينة هيت، إلى جانب خطة أشمل لمد شبكة أنابيب متشعبة في عموم البلاد لتسهيل عمليات تصدير النفط والغاز.

وأضاف أن التعاون مع شركة عالمية كبرى تعمل في أكثر من 85 دولة، من شأنه أن يعزز القدرات الفنية للعراق، من خلال تدريب مهندسي شركة نفط الوسط، والكوادر الجديدة على أحدث التقنيات العالمية في مجال إنتاج الغاز.

مدير شركة نفط الوسط، لفت إلى أن تطوير حقل عكاس يأتي ضمن خطة شاملة لتطوير الحقول الغازية في البلاد، حيث تم تفعيل عدد من العقود الجديدة مطلع العام الجاري، أبرزها حقل المنصورية الغازي في محافظة ديالى (شرق)، الذي شهد انطلاق العمليات فيه منذ 1 يناير 2025، ويشهد تقدمًا يفوق الجدول الزمني المحدد.

وشدد على أن سياسة وزارة النفط ترتكز على تشغيل أكبر عدد ممكن من الكوادر العراقية.

وأوضح ياسين، أن غالبية العاملين في الحقل سيكونون من أبناء العراق، مع إعطاء أولوية للتوظيف من المناطق المجاورة للحقل.

ويسعى العراق إلى رفع إنتاج النفط إلى 6 ملايين برميل يوميا بحلول 2027، إلى جانب التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

ويعد العراق ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" بعد السعودية، بمتوسط إنتاج يومي 4.5 ملايين برميل يوميا، وصادرات تتجاوز 3.2 مليون برميل يوميا.