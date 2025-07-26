حزب مستقبل وطن بالإسكندرية يواصل مؤتمراته لدعم مرشحي مجلس الشيوخ 2025



واصل حزب مستقبل وطن بمحافظة الإسكندرية، تنظيم مؤتمراته الجماهيرية، اليوم السبت، لتجمع بين مرشحي الحزب لمجلس الشيوخ بنظامي الفردي والقائمة الوطنية من أجل مصر، وذلك داخل حدائق أنطونيادس، شرقي المحافظة.

وأكد الدكتور سعيد عبد العزيز، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الإسكندرية، أن خدمة المواطن تأتي في صدارة أولويات الحزب، دون تفرقة أو تمييز على أسس حزبية أو سياسية. وأشار إلى أن الحزب نظم أكثر من ألف فعالية خدمية بمختلف أحياء ومناطق المحافظة، سعيًا لتلبية احتياجات المواطنين.

وأوضح "عبد العزيز" خلال كلمته في المؤتمر الجماهيري لدعم مرشحي الحزب والقائمة الوطنية في انتخابات مجلس الشيوخ، أن تنوع الآراء واختلاف وجهات النظر لا يُلغي القواسم الوطنية المشتركة التي تجمع أبناء الشعب تحت راية واحدة، مشددًا على أن الحزب يتحرك بدافع وطني خالص هدفه رفعة الوطن وتقديم خدمات حقيقية للمواطنين.

ودعا أمين الحزب المواطنين إلى النزول والمشاركة الإيجابية في الانتخابات المقبلة، مؤكدًا أن الإقبال على صناديق الاقتراع يعكس الإرادة الشعبية ويُرسل رسالة قوية للعالم تؤكد دعم المصريين لمسار الاستقرار والتنمية، موضحًا أن كل صوت يُدلي به المواطن يُعد مساهمة فعلية في بناء مستقبل الوطن وتعزيز صورته الديمقراطية عالميًا.

وشهد اللقاء حضور جماهيري، وعدد من مرشحي الحزب والقائمة الوطنية من أجل مصر، حيث جرى استعراض أبرز الملفات والقضايا التي تهم المجتمع النوبي.

وشارك في المؤتمر عدد كبير من قيادات الحزب بالمركزية، على رأسهم النائب عبدالهادي القصبي، زعيم الأغلبية ورئيس الهيئة البرلمانية ونائب رئيس الحزب، النائب محمد الجارحي الأمين العام المساعد المركزية، والنائب يحيى العيسوي، الأمين العام المساعد المركزية، والنائب رزق راغب ضيف الله الأمين المساعد المركزية، والنائب خالد شلبي، أمين تنظيم المركزي، فضلًا عن عدد من أعضاء مجلس النواب ومرشحي الحزب على المقاعد الفردية والقائمة الوطنية.

وأشاد الحضور بأهمية التواصل المباشر مع المرشحين والاستماع إلى رؤاهم وبرامجهم، مؤكدين على حرصهم على المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية ودعم من يعبر عن تطلعاتهم تحت قبة مجلس الشيوخ.

وفي ختام المؤتمر، عبّر المشاركون عن تقديرهم لمستقبل وطن على تنظيم هذا اللقاء، الذي يعكس حرصه على فتح قنوات تواصل حقيقية مع مختلف شرائح المجتمع السكندري، خاصة أبناء النوبة الذين يمثلون جزءًا أصيلًا من النسيج الوطني.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت في وقت سابق الكشوف النهائية للمرشحين عن دائرة الإسكندرية، والتي تضم 22 مرشحًا بالنظام الفردي ومن الأحزاب السياسية، بالإضافة إلى قائمة واحدة ضمن نظام القوائم تحت مسمى "القائمة الوطنية من أجل مصر".

وبحسب الجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة، تستمر فترة الدعاية لمدة 14 يومًا تنتهي ظهر يوم الخميس 31 يوليو الجاري، يعقبها بدء فترة الصمت الانتخابي.