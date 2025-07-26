قرر مجلس إدارة اتحاد الجمباز برئاسة إيهاب أمين تنظيم حفل لتكريم أبطال العالم في فرعي الجمباز الفني والإيقاعي، وذلك يوم 3 أغسطس المقبل، بأحد فنادق القاهرة الكبرى، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ومن المقرر أن يشهد الحفل تكريم ثلاثي منتخب الجمباز الفني، الذين حققوا 5 ميداليات في بطولة كأس العالم التي استضافتها القاهرة في أبريل الماضي.

وتوج عمر العربي بذهبية جهاز المتوازي، وأضاف برونزية في جهاز الحلق، فيما حصدت جنى محمود ذهبية الحركات الأرضية، بينما نالت جودي عبد الله برونزيتي حصان القفز وجهاز المتوازي.

كما سيتم تكريم منتخب الجمباز الإيقاعي بعد تألق اللاعبة فريدة بهنسي، التي حصدت فضية "الصولجان" في بطولة العالم لناشئات الجمباز الإيقاعي التي أُقيمت في بلغاريا خلال يونيو الماضي، بالإضافة إلى زميلتها لينا حليقة التي أحرزت فضية "الشريط" ضمن نفس البطولة.

من جانبه، أعرب إيهاب أمين، رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للجمباز، عن فخره واعتزازه بما حققه أبطال مصر خلال الأشهر الماضية، مشيرًا إلى أن هذه الإنجازات تأتي نتيجة خطة مدروسة ومتابعة دقيقة من الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي.

وأكد أمين أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تطوير كافة الجوانب الفنية والإدارية، والعمل على خلق كوادر مؤهلة على المستويين القاري والدولي، مشيرًا إلى أن ذلك تُوّج بحصول مصر على شرف استضافة اجتماع المكتبين التنفيذي والاستشاري للاتحاد الدولي للجمباز في مايو 2026 بمدينة شرم الشيخ، في تأكيد جديد على الثقة الكبيرة التي يحظى بها اتحاد الجمباز المصري.