ثقب الأذن من الأمور الشائعة بين الأطفال، وهي عادة تفعلها الأمهات لبناتهن لوضع الحلقان، وبمجرد تقدم الفتيات في العمر ترغب بعضهن في عمل بيرسينج الأذن لتجميل الجزء الجانبي من الوجه وتصبح متماشية مع الموضة.

ويوجد 4 أنواع من بيرسينج الأذن تختلف عن الثقب العادي الذي يتم عمله في منطقة شحمة الأذن، وهو سهل وغير مؤلم ويستخدم لعمله مسدسًا لثقب وسط شحمة الأذن، وفي حالة وجود ألم أو تورم فإنه يختفي في غضون 4 أسابيع، أما الأنواع الأخرى فذكرتها مدونة "بادي بيرسينج" التايلاندية.

• برسينج القياس

يتم فيه ثقب الأذن بإبرة قياس 20، ويجب أن يكون الحلق نفس القياس؛ لأن هذا الجزء من الأذن مرن فيمكن توسيع الفتحة قليلًا بعد الثقب باستخدام الحلقان، وذلك بعد حوالي 5 أسابيع من عمله حتى يزول الألم تمامًا.

وهذا النوع متواجد بنفس مكان ثقب الشحمة التي تقبل حلق بقياس 6، ولكن يتم عمله بشكل أوسع.

• بيرسينج الغضروف

هو ثاني أكثر أنواع ثقب الأذن شيوعًا، ويتم عمله في النسيج الشفاف الموجود بالجزء العلوي من الأذن وهو ما يسمى الغضروف.

وفي حالة اختيار هذا الثقب، تستغرق مدة الشفاء من الألم والتورم من 8 إلى 12 أسبوعًا ويكون ذلك ناتجًا عن نقص إمدادات الدم بهذه المنطقة نتيجة الثقب، ولهذا يجب اختيار مكان مضمون لعمله منعًا لدخول بكتيريا أو جراثيم لداخل الأذن وتختلط بالدماء.

• بيرسينج صناعي

يسمى هذا الثقب أيضًا بالسقالة ويكون عبارة عن ثقبين متصلين يتم وضع الحلق بهما.

وفي هذا النوع، يتم عمل ثقب في الجزء العلوي من الأذن وثقب ثاني على الحافة الخارجية، وتستغرق مدة التعافي من البرسينج الصناعي من 3 أشهر إلى سنة.

• بيرسينج الزنمة

وهذا البرسينج يتم فيه عمل ثقب في الشكل البيضاوي السميك بالمنطقة الصغيرة التي تقع أمام الأذن ويناسب حلق بقياس 6 مم في الطول.

وعادةً ما تستغرق مدة الشفاء من 8 إلى 16 أسبوعًا ويمكن أن تصل بعض الحالات إلى عام كامل.