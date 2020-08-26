 زعيم كوريا الشمالية يدعو لاتخاذ الجهود لمواجهة كورونا وإعصار «بافي» - بوابة الشروق
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زعيم كوريا الشمالية يدعو لاتخاذ الجهود لمواجهة كورونا وإعصار «بافي»

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون يتحدث في اجتماع اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم يوم الثلاثاء. (صورة لرويترز من وكالة الأنباء المركزية الكورية.
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون يتحدث في اجتماع اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم يوم الثلاثاء. (صورة لرويترز من وكالة الأنباء المركزية الكورية.
بيونج يانج - أ ش أ:
نشر في: الأربعاء 26 أغسطس 2020 - 9:49 ص | آخر تحديث: الأربعاء 26 أغسطس 2020 - 9:49 ص

دعا زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، السلطات المعنية في بلاده إلى اتخاذ كافة الجهود الوقائية لمواجهة فيروس (كورونا) المستجد وإعصار (بافي).

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن المكتب السياسي لـ"حزب العمال" عقد اجتماعا موسعا اليوم وسط جائحة تفرض ضغوطا إضافية على اقتصاد كوريا الشمالية، الذي تضرر في الآونة الأخيرة جراء إغلاق الحدود والفيضانات.

وأشارت إلى أن الاجتماع أجرى تقييما لبعض أوجه القصور في تطبيق حالة الطوارئ ضد الجائحة لكبح انتشار الفيروس المستجد، كما بحث أيضا إجراءات حالة الطوارئ لمنع الأضرار التي تلحق بالمحاصيل والخسائر البشرية من جراء إعصار (بافي) المتوقع أن يضرب البلاد في غضون أيام.

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