انتعاش أسعار النفط بدعم تقديرات تراجع المخزون الأمريكي

شهدت أسعار النفط العالمية انتعاشا خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، بدعم تقديرات أظهرت انخفاضا أكبر من المتوقع لمخزونات الخام الأمريكية، إلى جانب تفاؤل المستثمرين باستئناف المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أكتوبر بنسبة 0.17% ليصل إلى 45.94 دولار للبرميل، فيما استقرت أسعار الخام الأمريكي عند مستوى 43.35 دولار للبرميل.

ولقت أسعار المعدن الأسود دعما بعد توقف منتجين أمريكيين معظم الإنتاج البحري في خليج المكسيك قبل إعصار لوراء، حيث أخلى المنتجون أمس الثلاثاء، 310 منشآت بحرية وتوقف إنتاج 1.56 مليون برميل يوميا من الخام يمثل 84% من الإنتاج البحري في خليج المكسيك، قريبا من التوقف الذي سببه الإعصار كاترينا قبل 15 عاما وبلغ 90%.

وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي تراجع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بمقدار 4.524 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الحادي والعشرين من أغسطس، ومن المقرر أن تكشف إدارة معلومات الطاقة بيانات المخزونات الرسمية في وقت لاحق اليوم.