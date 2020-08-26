بومبيو يبحث مع مسؤولين إماراتيين وقف إطلاق النار في ليبيا ووحدة الخليج

ذكر بيان لمتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بحث مع المسؤولين في الإمارات القضايا الإقليمية والثنائية ذات الاهتمام المشترك، ويشمل ذلك التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا، ووحدة منطقة الخليج، ونفوذ إيران "الخبيث" في المنطقة.

ووفقا لما ذكرته المتحدثة مورجان أورتاجوس، في البيان، التقى بومبيو مع وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، ومستشار الأمن الوطني الشيخ طحنون بن زايد، في أبوظبي، بحسب وكالة "رويترز".

وكان بومبيو، وصف اتفاق إسرائيل والإمارات لتدشين علاقات بينهما بأنه "أهم خطوة نحو السلام في الشرق الأوسط منذ أكثر من 25 عاما".

ووصل بومبيو إلى الإمارات، اليوم، في ختام جولة إقليمية شملت إسرائيل والسودان والبحرين.

وهنأ بومبيو، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، الشعب الإماراتي على اتفاق السلام "التاريخي" مع إسرائيل، مضيفا: "نأمل أن نبني على هذا الزخم نحو تحقيق سلام إقليمي".

وفي وقت سابق اليوم التقى بومبيو في المنامة، العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة الذي أشاد بجهود الولايات المتحدة من أجل إحلال السلام في المنطقة ومواجهة "التدخلات الإيرانية".

وأكد التزام بلاده بالسعي إلى إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفق حل عادل وشامل، انطلاقا من مبادرة السلام العربية، وفقا لموقع "العربية.نت" الإخباري.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن الملك تشديده خلال الاجتماع على "أهمية تكثيف الجهود لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفقًا لحل الدولتين الذي يحقق السلام العادل والشامل والمؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".