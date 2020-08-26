الإمارات تدعم بنجلاديش بشحنة مساعدات إنسانية بعد تعرضها لفيضانات

قدمت الإمارات، شحنة مساعدات إنسانية إلى منطقة كوكس بازار في بنجلاديش التي تستضيف أكثر من مليون لاجئ من الروهينجا، إثر تعرضها لموجة من الأمطار الغزيرة والفيضانات، وذلك عن طريق مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين .

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي قولها، إن هذا الدعم هام جدا ويؤكد استمرار نهج القيادة الإماراتية في دعم الشعوب التي تعاني من الصعاب وتدهور الحالة المعيشية.

وأوضحت أنها تمكنت خلال زيارتها السابقة إلى منطقة كوكس بازار من النظر عن قرب إلى الأوضاع الإنسانية للاجئي الروهينجا والاستماع إلى احتياجاتهم واحتياجات المجتمع المستضيف في بنجلاديش، معربة عن تقديرها لدور بنجلاديش والأعباء التي تتحملها في مثل هذه الظروف الصعبة.

من جانبه، رحب فيليبو جراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بهذه الخطوة، مؤكدا أنها جاءت في الوقت المناسب وستساعد في توصيل مواد الإغاثة المنقذة للحياة إلى لاجئي الروهينجا الذين هم في أمس الحاجة إلى مأوى قبل موسم الأعاصير حيث يعيش العديد من اللاجئين في ملاجئ مؤقتة وفي مخيمات مكتظة، كما يزيد الطقس القاسي والأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية من التحديات المرتبطة بجائحة وباء كورونا التي تواجه اللاجئين والمجتمع المضيف في بنجلاديش.