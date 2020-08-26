 أرباح أوتو ديسك الأمريكية للبرمجيات تتجاوز التوقعات - بوابة الشروق
الأربعاء 26 أغسطس 2020 2:25 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

أرباح أوتو ديسك الأمريكية للبرمجيات تتجاوز التوقعات

د ب أ
نشر في: الأربعاء 26 أغسطس 2020 - 2:08 ص | آخر تحديث: الأربعاء 26 أغسطس 2020 - 2:08 ص

أعلنت شركة البرمجيات الأمريكية "أوتو ديسك"، اليوم الثلاثاء، ارتفاع أرباحها خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الشركة إن أرباحها الصافية بلغت خلال الربع الثاني من العام الحالي 98.2 مليون دولار، بما يعادل 0.44 دولار لكل سهم، مقابل 40.2 مليون دولار بما يعادل 0.18 دولار للسهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

في الوقت نفسه بلغت أرباح الشركة، بعد حساب المتغيرات الموسمية خلال الربع الثاني من العام الحالي، 218 مليون دولار بما يعادل 0.98 في المئة، في حين كان المحللون يتوقعون وصول هذه الأرباح إلى 0.90 دولار للسهم.

وذكرت الشركة أن إيرادادتها خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغت 913.1 مليون دولار بزيادة نسبتها 14.6 في المئة، عن الفترة نفسها من العام الماضي، حيث كانت الإيرادات 796.8 مليون دولار.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك