أرباح أوتو ديسك الأمريكية للبرمجيات تتجاوز التوقعات

أعلنت شركة البرمجيات الأمريكية "أوتو ديسك"، اليوم الثلاثاء، ارتفاع أرباحها خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الشركة إن أرباحها الصافية بلغت خلال الربع الثاني من العام الحالي 98.2 مليون دولار، بما يعادل 0.44 دولار لكل سهم، مقابل 40.2 مليون دولار بما يعادل 0.18 دولار للسهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

في الوقت نفسه بلغت أرباح الشركة، بعد حساب المتغيرات الموسمية خلال الربع الثاني من العام الحالي، 218 مليون دولار بما يعادل 0.98 في المئة، في حين كان المحللون يتوقعون وصول هذه الأرباح إلى 0.90 دولار للسهم.

وذكرت الشركة أن إيرادادتها خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغت 913.1 مليون دولار بزيادة نسبتها 14.6 في المئة، عن الفترة نفسها من العام الماضي، حيث كانت الإيرادات 796.8 مليون دولار.