تأجيل الاجتماع السنوي لمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي حتى صيف 2021

أعلن منظمو المنتدى الاقتصادي العالمي الأربعاء أنه تقرر تأجيل الاجتماع السنوي للمنتدى الذي يعقد في دافوس بسويسرا، من موعده المقرر في يناير 2021 إلى أوائل صيف العام نفسه، بسبب ظروف جائحة فيروس كورونا.

وقال أدريان مونك، المدير الإداري للمنتدى - في بيان صحفي نقلته صحيفة "ذا جارديان" البريطانية - إن القرار لم يتخذ بسهولة نظرًا لأن هناك حاجة ملحة للغاية إلى أن يجتمع قادة العالم معًا لوضع مسار تعافٍ مشترك لحقبة ما بعد (كوفيد-19).

وأضاف "مع ذلك، فإن نصيحة الخبراء هي أننا لا يمكننا القيام بذلك بشكل آمن في يناير".

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الموعد الجديد للاجتماع السنوي للمنتدى لاحقا.