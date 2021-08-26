ناشدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تغليب لغة الحوار وحل جميع الخلافات عبرها للعودة بالعلاقات إلى طبيعتها، بما يعزز الأمن والاستقرار والرخاء في المنطقة.

وأعربت الوزارة - في بيان لها، اليوم الخميس، أوردته وكالة الأنباء الأردنية - عن أسفها للتطورات الأخيرة التي شهدتها العلاقات بين المغرب والجزائر والتي تدهورت إلى حد قطع العلاقات الدبلوماسية، مؤكدة حرص الأردن الدائم على تعزيز العمل العربي المشترك و خدمة لمصالح جميع الأشقاء والقضايا العربية.