إصابة 9 أشخاص في حادث اصطدام سيارة بسور خرساني ببورسعيد

أصيب 9 أشخاص في تصادم سيارة ميكروباص في حائط خرساني في منطقة أعمال صيانة بملف قرية الديبة بطريق بورسعيد دمياط.

وتلقى اللواء مدحت عبدالرحيم مدير أمن بورسعيد إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوصول 5 مصابين عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى المبرة التابعة للتأمين الصحي الشامل ببورسعيد وهم: فارس محمد عيد رمضان 22 سنة من الدقهلية وعمر أحمد السيد محمود 23 سنة من الإسماعلية، وأحمد طارق جمال 22 سنة من كفر الشيخ وإسماعيل عبدالسلام السيد 22 سنة من الدقهلية، وشكري أحمد عبد القادر حسين 23 سنة.

ووصل 4 مصابين إلى مستشفى الزهور، وهم: وليد عبداللطيف محمد 24 سنة وطارق أحمد السيد 23 سنة ومحمد محمد الزهيري 41 سنة، والسيد إبراهيم أبوزيد 51 سنة من المنصورة، وجميع المصابون يعانون من كسور وجروح متفرقة بالجسم، وجرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، ويجري فريق طبي متخصص الكشف عليهم.

وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد أن السيارة «ط ن ي 3862» ميكروباص، اصطدمت بحائط خرساني حول منطقة أعمال وصيانة لطريق بورسعيد عند دوران قرية الديبة غرب بورسعيد دمياط بسبب السرعة الزائدة، وعدم وجود إضاءة في الطريق.

وأمرت النيابة العامة باستكمال التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.