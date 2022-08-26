جزر سليمان تمنع سفينة حربية أمريكية من دخول عاصمتها

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت صحيفة "ستارز آند سترايبس"، نقلا عن بيان صادر من حرس الحدود الأمريكي، بأن سلطات جزر سليمان لم تسمح لسفينة تابعة لخفر السواحل الأمريكي بدخول أحد الموانئ هناك.

وقالت كريستين كام المتحدثة باسم خفر السواحل الأمريكي في هونولولو، إن السفينة "أوليفر هنري" الأمريكية، كانت تقوم بدوريات وفقا للخطة بالقرب من جزر سليمان، وطلبت الدخول إلى عاصمة الجزر ميناء هونيارا، للتزود بالوقود والمؤن.

وأضافت المتحدثة: "لكن حكومة جزر سليمان لم تستجب لطلب حكومة الولايات المتحدة للحصول على تصريح دبلوماسي يسمح للسفينة بالتزود بالوقود والإمدادات في هونيارا".

وذكرت كام، أن السفينة اضطرت بسبب ذلك للتوجه إلى بابوا غينيا الجديدة.

ووفقا لمعلومات الصحيفة، لم تسمح سلطات جزر سليمان في تلك الفترة كذلك، بدخول سفينة الدورية البريطانية Spey إلى الميناء المذكور.

وتشدد المقالة على أن رفض دخول سفينة خفر السواحل الأمريكي، يزيد المخاوف من أن جزر سليمان قد تقطع الاتصالات مع الدول الغربية لصالح الصين.