بعدما أثارت الفنانة أسما شريف منير، جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ظهورها في حفل مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية بمدينة العلمين، وهي حليقة الرأس تماما، تصدرت التريند، وسط تساؤلات عن رد فعل والدها الفنان شريف منير.

وظهر منير، أمام جمهوره ومتابعي حسابه بموقع إنستجرام، وذلك في فيديو مصور، ليرد على حملة الهجوم الشديدة التي يتعرض لها هو وابنته، وصوّر الفيديو من مطبخ منزله، وهو يتناول الطعام، في إشارة لعدم اكتراثه لكل ما يقال عنهما.

وبدا شريف منير هادئا، وهو يوجه كلمه لكل المنتقدين لـ«اللوك» الذي ظهرت به ابنته وقال: «مساء الخير، باكل سمك مشوي ورز أبيض، إيه الدوشة اللي إنتو عاملينها دي وإيه الضجة اللي إنتو عاملينها دي، كل ده عشان بنتي قصت شعرها قدام الكاميرا إيه الغلط اللي هي عملته».

وأضاف: «ده تصرف عادي جدا مفيهوش أي حاجة، إوعوا تفتكروا إني هاجي على بنتي عشان خاطر أكسب رضاكم، دي بنتي اللي ماليش غيرها وبحبها».

وتابع: «اللوك اللي عملته عاجبني وأنا مبسوط منها أوي، بس قبل ما الإخوة السادة الملايكة الصالحين اللي عمالين يقلوا أدبهم ويشتموا، وبيقولوا تاخد التريند وأنها مش متربية، لا أنا بنتي متربية كويس جدا، بس هي بتتصرف باللي هي حاسة بيه، المهم إنها متكونش بتأذي حد.»

وقال عن نفسه: «بحب آكل السمك والرز بإيدي حتى في المحلات الفخمة جدا تفتكروا دي قلة أدب مني ولا مفيش إتيكيت؟ على العموم ريحو نفسكو واهدوا شوية؛ لإن اللي حصل من بنتي مش غلط ومش عيب هي مغلطتش في حد فيكو ومغلطتش في نفسها وبعدين بنتي عندها 36 سنة وأم وعندها بنوتة ومسئولة عن نفسها،وأنا أب مسئول إني أحميها وهي حرة في تصرفاتها».

وفي النهاية وجه رساله لابنته أسما وقال: «شكلك زي القمر وشكلك حلو جدا، خدتي التريند برافو عليكي، متسمعيش كلام حد ومتهتميش بكلام حد وأنا مش مهتم بالكلام اللي بيتقال عليا ولا عليها،المهم إننا مش بنضر حد، سلام عليكم».