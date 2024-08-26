مصدر رئاسي إيراني: الرئيس بزشكيان يزور العراق نهاية سبتمبر المقبل

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أكد مصدر في الرئاسة الإيرانية، اليوم الاثنين، أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان سيزور العراق نهاية الشهر المقبل.

وقال المصدر الرئاسي إن "الرئیس مسعود بزشكيان سيزور العراق نهاية سبتمبر المقبل قبل أن يتوجه إلى نيويورك"، حسبما ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا".

وأضاف المصدر: "ستكون زيارة بزشكيان إلى بغداد هي الزيارة الخارجية الأولى له".

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، وجه دعوة رسمية الى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لزيارة العراق.

وأشارت المصادر إلى أن زيارة بزشكيان تأتي تلبية لدعوة من نظيره العراقي، عبد اللطيف رشيد، وقبل زيارته المقررة إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك.