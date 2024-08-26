 مصدر رئاسي إيراني: الرئيس بزشكيان يزور العراق نهاية سبتمبر المقبل - بوابة الشروق
الإثنين 26 أغسطس 2024 4:56 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

مصدر رئاسي إيراني: الرئيس بزشكيان يزور العراق نهاية سبتمبر المقبل

طهران (د ب أ)
نشر في: الإثنين 26 أغسطس 2024 - 4:38 م | آخر تحديث: الإثنين 26 أغسطس 2024 - 4:38 م

أكد مصدر في الرئاسة الإيرانية، اليوم الاثنين، أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان سيزور العراق نهاية الشهر المقبل.

وقال المصدر الرئاسي إن "الرئیس مسعود بزشكيان سيزور العراق نهاية سبتمبر المقبل قبل أن يتوجه إلى نيويورك"، حسبما ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا".

وأضاف المصدر: "ستكون زيارة بزشكيان إلى بغداد هي الزيارة الخارجية الأولى له".

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، وجه دعوة رسمية الى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لزيارة العراق.

وأشارت المصادر إلى أن زيارة بزشكيان تأتي تلبية لدعوة من نظيره العراقي، عبد اللطيف رشيد، وقبل زيارته المقررة إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك