مصرع 4 أشخاص في حادثي تصادم ودهس على الطريق الدولي الساحلي بمطروح

لقي أربعة أشخاص مصرعهم في حادثي تصادم ودهس بالطريق الدولي الساحلي بمطروح.

استقبل مستشفى مرسى مطروح العام جثث كل من: أحمد محمود محمد، 26 سنة، عبد الرحمن خالد أحمد، 25 سنة، يوسف سمير الشنواني، 17 سنة، نتيجة اصطدام سيارة ملاكي كانوا يستقلونها بسيارة نقل تريلا في منطقة سيدي حنيش.

كما استقبل مستشفى الضبعة المركزي جثة علاء كامل ناصف، 19 سنة، بعد تعرضه للدهس من قبل سيارة مسرعة أثناء عبوره الطريق الدولي.

وأكد الدكتور إسلام عساف، مدير مديرية الصحة والسكان بمطروح، أنه تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ميدانيًا في مكان الحادث، ونقلهم بسيارات الإسعاف إلى قسمي الاستقبال والطوارئ بمستشفى مرسى مطروح العام ومستشفى الضبعة المركزي.

وتم تحرير محضر بالواقعتين تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.