بايدن ومودي يبحثان قضية أوكرانيا بعد زيارة رئيس الوزراء الهندي إلى كييف

بحث رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن الحرب في أوكرانيا في أعقاب الزيارة التصالحية التي قام بها مودي إلى كييف وزيارته إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق.

وقال مودي على موقع "اكس" "تبادلنا الآراء بالتفصيل بشأن العديد من القضايا الإقليمية والعالمية، بما في ذلك، الوضع في أوكرانيا"، بدون تقديم تفاصيل إضافية.

وأكد البيت الأبيض الاتصال الهاتفي بين بايدن ومودي في وقت لاحق مساء اليوم الاثنين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي قوله "لقد تحدثا بالتأكيد عن أوكرانيا وزيارة رئيس الوزراء إلى كييف وآفاق المضي قدما بما يتوافق مع خطة الرئيس (الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي لسلام عادل".

وأضاف أن الولايات المتحدة ترحب "بأي دولة ترغب في أن تقدم المساعدة".

وتتعامل الهند دبلوماسيا مع كل من أوكرانيا وروسيا. لكن حكومة مودي تعارض العقوبات الغربية على موسكو وهي من المشترين الرئيسيين للنفط الروسي. وتعتمد الهند بشكل كبير على روسيا للحصول على المعدات العسكرية.

ويحرص رئيس الوزراء الهندي على الظهور باعتباره صانع سلام بين الطرفين المتحاربين، حيث طالما ردد أن الصراع الذي اندلع بعد الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا لا يمكن حسمه في ساحة المعركة، لكنه لم يقدم بعد أي مقترحات ملموسة بخلاف التأكيد على ضرورة الحوار.