حماس تدعو العالم لإلزام الاحتلال بوقف جرائمه التي ينفّذها ضد المدنيين الأبرياء في دير البلح

دعت حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) اليوم الإثنين، دول العالم إلى إلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف جرائمه التي ينفّذها ضد المدنيين الأبرياء في محافظة دير البلح.

وقالت الحركة في بيان اليوم الإثنين، إن ما تشهده محافظة دير البلح المكتظة بالنازحين وسط قطاع غزة، من تصعيد إجرامي وغارات وحشية لجيش الاحتلال الإسرائيلي وعمليات تهجير تحت القصف والاستهداف وحشر الفلسطينيين العزل في قطاعات ضيّقة تفتقر لأدنى مستويات الخدمة الإنسانية، وصولاً إلى إخراج مستشفى شهداء الأقصى من الخدمة؛ هو صورة من أبشع صور الإبادة الجماعية التي عرفتها الإنسانية في العصر الحديث، تنفّذها حكومة الاحتلال النازي، أمام سمع وبصر العالم.

وجددت الحركة مطالبتها للمجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها، بوقف هذه الإبادة الوحشية، كما دعت إلى إلزام الاحتلال بوقف جرائمه التي ينفّذها ضد المدنيين الأبرياء في محافظة دير البلح، وفي مستشفى شهداء الأقصى، والعمل على إعادة تشغيله ومدّه بما يلزم من وقود ومستلزمات طبية".

ودعت حماس إلى محاسبة قادة الاحتلال مجرمي الحرب على جرائمهم الوحشية ضد الإنسانية.