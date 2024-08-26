رئيس الوداد: مارسيليا رفض طلبنا لضم أوناحي

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كشف هشام آيت منا، رئيس نادي الوداد المغربي، عن اهتمام ناديه بالتعاقد مع عز الدين أوناحي على سبيل الإعارة.

وقال هشام آيت منا في تصريحات عبر إذاعة "راديو مارس" المغربية: "أرسلنا عرضًا في وقت سابق إلى مهدي بن عطية المدير الرياضي لنادي مارسيليا الفرنسي، من أجل استعارة عز الدين أوناحي، ولكن العرض قوبل بالرفض".

وفتح نادي مارسيليا باب الرحيل أمام أوناحي، بعد خروجه من حسابات روبرتو دي زيربي المدير الفني للفريق في الموسم الجديد.

ويسابق آيت منا رفقة المدرب رولاني موكوينا تدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الجارية، قبل انطلاق الموسم الكروي الاسبوع المقبل.