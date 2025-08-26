إسرائيل تعلن خفض مستوى علاقتها الدبلوماسية مع البرازيل بعد رفضها اعتماد سفير جديد

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنها بصدد خفض مستوى علاقتها الدبلوماسية مع البرازيل، مشيرة إلى أن الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية رفضت الموافقة على أوراق اعتماد مرشح القدس لمنصب السفير الإسرائيلي في برازيليا، بحسبما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم الثلاثاء.

وجاء في بيان صدر عن الخارجية الإسرائيلية مساء أمس الاثنين: "إن المسار النقدي والعدائي الذي اتخذته البرازيل تجاه إسرائيل منذ 7 أكتوبر عام 2023، تصاعد عندما قارن رئيسها إجراءات إسرائيل بإجراءات النازيين".

وتصاعد النزاع بين البلدين حول حرب غزة منذ العام الماضي.

وقارن الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة بالمحرقة.

وردًا على ذلك، أعلن إسرائيل كاتز وزير الخارجية الإسرائيلي آنذاك، دا سيلفا شخصًا غير مرغوب فيه واستدعى السفير البرازيلي فريديريكو ماير إلى نصب ياد فاشيم التذكاري للمحرقة.

واعتبرت الحكومة البرازيلية هذا على أنه إهانة عامة، مما دفعها إلى استدعاء ماير.

ورفضت البرازيل الموافقة على تعيين غالي داجان كسفير جديد لإسرائيل في برازيليا.

وقال بيان الخارجية الإسرائيلية، إنه "بعدما امتنعت البرازيل - على غير المعتاد - عن الرد على طلب السفير (غالي) داجان بالموافقة، سحبت إسرائيل الطلب، وتتم إدارة العلاقات بين البلدين في الوقت الحالي على مستوى دبلوماسي أدنى".

وأضاف البيان، أن "وزارة الخارجية تستمر في الحفاظ على علاقات عميقة مع دوائر أصدقاء إسرائيل العديدة في البرازيل".