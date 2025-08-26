احتجاجات لعائلات المحتجزين الإسرائيليين لمطالبة نتنياهو بالموافقة على صفقة التبادل

بدأت احتجاجات عائلات المحتجزين الإسرائيليين، صباح اليوم الثلاثاء، في المدن الإسرائيلية، مطالبين حكومة بنيامين نتنياهو بالموافقة على صفقة تبادل أسرى.

وبدأ يوم الاحتجاجات الساعة 6:29 في تل أبيب، بما في ذلك إحراق الإطارات ونشر أعلام ضخمة على الطرق. ودعت عائلات المحتجزين نتنياهو إلى "التوقف عن المماطلة ووضع العراقيل في المفاوضات"، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

ومن المقرر تنظيم "مواكب ضخمة في جميع أنحاء إسرائيل" ظهرًا. وفي الساعة 7:00 مساءً، ستنطلق مسيرة إلى "ساحة الأسرى" في تل أبيب، وفي الساعة 8:00 مساءً، ستُقام المظاهرة الرئيسية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن المتظاهرين أغلقوا شارع إيلون، فيما تجمع آخرون عند تقاطع كابري للضغط على الحكومة، معتبرين أن "رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، يواصل الحرب دون أهداف واضحة، ويُعرض حياة الرهائن للخطر من أجل البقاء في السلطة".

وقد تم إغلاق شارع رقم 2 في منطقة "يكوم"، إضافة إلى إغلاق مفترق "عمياد" بالكامل، ما تسبب في ازدحامات مرورية كبيرة.

وتستمر الاحتجاجات طوال اليوم في مناطق متفرقة من البلاد، على أن تصل ذروتها مساء اليوم، بمسيرة جماهيرية واعتصام مركزي في "ميدان المختطفين" بمدينة تل أبيب