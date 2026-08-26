وزير الخارجية القطري يستعرض آخر المستجدات الإقليمية هاتفيا مع نظيره الإيراني

جرى اتصال هاتفي بين محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، وعباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني، استعرضا خلاله آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما المناقشات الجارية بين عمان وإيران حول إطار مرحلي مقترح يتضمن إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز، والاتفاق على تنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام، حسبما أفادت وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وأكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، دعم قطر لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.