احتجاز نائبة الرئيس السابق في ليبيريا لحين محاكمتها بتهمة تهريب مخدرات

تم احتجاز نائبة الرئيس السابق في ليبيريا جول هاوارد- تايلور اليوم الثلاثاء لحين محاكمتها بتهمة تهريب المخدرات وتهم أخرى، بعدما رفضت محكمة طلبها بالإفراج عنها لأسباب إنسانية للحصول على العلاج الطبي.

وطلب محاموها من المحكمة أن تبقى في مستشفى محلي في مونروفيا لتلقي العلاج من حالة صحية طارئة. وتعرضت هاوارد- تايلور لنوبة ربو وارتفع ضغط الدم لديها عندما كانت محتجزة بعد القبض عليها، وفقا لتقارير إعلامية محلية.

وإلى جانب ثلاثة آخرين أجانب يواجهون اتهامات غيابيا، تواجه نائبة الرئيس السابقة وزوجة الرئيس الأسبق تشارلز تايلور، اتهامات متعددة تتعلق بالاتجار بالمخدرات وغسل الأموال وجرائم أخرى في إطار تحقيق بشأن شبكة مخدرات مزعومة عابرة للحدود. وكانت هوارد-تايلور نائبة للرئيس خلال الفترة من 2018 إلى 2024.

وأُلقي القبض عليها في 19 أغسطس في مطار روبرتس الدولي أثناء محاولتها مغادرة ليبيريا.

ورفض محاموها هذه الاتهامات قائلين إنها ذات دوافع سياسية، لكن المحققين يقولون إن القضية تستند إلى سجلات السفر وتسجيلات صوتية وشهادات شهود، وأدلة على صلتها المزعومة بأعضاء شبكة عابرة للحدود لتهريب الكوكايين.

وكان رجال إنفاذ القانون في ليبيريا أحرقوا حوالي 2ر4 أطنان مترية من الكوكايين تبلغ قيمتها نحو 336 مليون دولار في 30 يوليو ، بعد أيام من إعلان السلطات عن أكبر ضبطية مخدرات على الإطلاق، فيما تورط مسؤولون شرطيون بارزون في عملية التهريب.