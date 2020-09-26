الصحة العراقية: تسجيل 4270 إصابة جديدة بكورونا و68 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، تسجيل 4270 إصابة جديدة بفيروس كورونا و68 حالة وفاة.

وذكرت الوزارة -في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)- أنه تم فحص 17 ألفا و769 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ ليكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 2 مليون و180 ألفا و316 نموذجا.

وأضافت أنه تم تسجيل 3652 حالة شفاء لهذا اليوم ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 276 ألفا و918 حالة بنسبة شفاء 80%.

وتابعت الوزارة أن إجمالي الإصابات في عموم العراق بلغ 345 ألفا و969 حالة منها 60 ألفا و116 حالة ما زالوا يتلقون العلاج و547 حالة في العناية المركزة، لافتة إلى أن إجمالي حالات الوفاة وصل إلى 8 آلاف و935 حالة.