النمسا تسجل 714 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

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أعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم السبت، تسجيل 714 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وقال بيان لوزارة الصحة، اليوم السبت، إن إجمالي الاصابات بالفيروس فى البلاد بلغ 42 الفا و214 حالة وقد تعافى منها 33 الفا و154 حالة بينما توفي 787 حالة.

وأشار البيان إلى تواجد 423 حالة للعلاج فى المستشفيات منها 80 حالة فى العناية المركزة.

وذكر البيان أن أعلى الاصابات تم تسجيلها فى العاصمة فيينا وبلغت 297، يليها النمسا السفلى 119، والنمسا العليا 95، وتيرول 61 حالة، بينما جاءت اقل الحالات فى بورجنلاند وعددها 20.