أسامة كمال يتساءل: لماذا ارتفع سعر مصل الإنفلونزا 3 أضعاف؟

قال الإعلامي أسامة كمال، إن جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر بالقاهرة، أصدرت بيانا تحذر من الإصابة بالإنفلونزا الموسمية خصوصا في ظل انتشار فيروس كورونا.

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء اليوم السبت، أن من المهم تناول تطعيم الإنفلونزا الموسمي؛ بسبب تشابه أعراض الإنفلونزا مع كورونا.

وتساءل: «الغريب أن سعر مصل الإنفلونزا كان السنة اللي فاتت في المصل اللقاح بـ65 جنيها، وفجأة أعلن أن سعره أصبح 170جنيها غير شامل خدمة التطعيم.. يعني بزيادة تلاث أضعاف بدون سبب مفهوم خصوصًا مع ثبات أو انخفاض سعر الدولار».