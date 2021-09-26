اعترفات خالد الصاوي في مهرجان الإسكندرية تثير إعجاب الحضور

شهدت ندوة تكريم الفنان خالد الصاوي، اليوم الأحد، ضمن فعاليات الدورة الـ٣٧ لمهرجان الإسكندرية السينمائي، العديد من التصريحات القوية له، حيث تحدث بعفوية شديدة، وطلب من الجمهور مساعدته كي يتوقف عن الكلام.



وأثارت تصريحات الصاوي احترام وتقدير الجمهور، خاصة حينما قال في بداية حديثه، "حينما يتم تكريمي في أي حدث فني، تنتابني مشاعر مختلطة، فأشعر بفرحة، وفي نفس الوقت أفكر هل أنا عجزت لهذه الدرجة، خاصة أنه بسبب عدم إنجابي أشعر أن بداخلي روح طفل".



وطلب من جمهوره عدم إعطاءه حجما أكبر من حجمه، حينما تحدث أحد الحضور عن نضاله ومواقفه السياسية، ووصف نفسه بأنه "راجل مسخرة" في إشاره لحبه للضحك والمزاح.