 وصول الطائرتين الإغاثيتين السادسة والسابعة ضمن الجسر الإغاثي السعودي لباكستان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وصول الطائرتين الإغاثيتين السادسة والسابعة ضمن الجسر الإغاثي السعودي لباكستان

أ ش أ
نشر في: الإثنين 26 سبتمبر 2022 - 11:27 ص | آخر تحديث: الإثنين 26 سبتمبر 2022 - 11:27 ص

أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وصول الطائرتين الإغاثيتين السادسة والسابعة إلى مدينة "كراتشي" الباكستانية، وذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره المركز لإغاثة متضرري السيول والأمطار.

وأوضح المركز -في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية، اليوم الاثنين، أن الطائرتين تحملان 60 طنا من الخيام والبطانيات والحقائب الإيوائية والسلال الغذائية والتمور؛ يستفيد منهما 8.424 فردًا.

وأشار البيان إلى أنه تم تسلم المواد الإغاثية من قبل الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الطبيعية ليتم توزيعها على المتضررين بعدد من المناطق في باكستان حسب الاحتياج لكل منطقة.


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