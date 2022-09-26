ألمانيا: الإعلان عن انخفاض في ضغط خط نورد ستريم 1

أعلنت الشركة المشغلة لخط نورد ستريم1 لضخ الغاز من روسيا إلى ألمانيا اليوم الاثنين، أنها لاحظت انخفاضا في ضغط الخط.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال متحدث باسم الشركة إن هذا الانخفاض حدث في أنبوبي الخط.

وبحسب معلومة إلزامية يتعين على مشغلي الشبكات إبلاغها إلى السوق، انخفضت سعة الخط على نحو غير متوقع إلى صفر.

وأفادت بيانات الشركة بأنه يجري البحث حاليا في سبب ما حدث.

وكان قد تم الإعلان في وقت سابق عن اكتشاف مثل هذا الانخفاض في الضغط في الخط الشقيق نورد ستريم 2 ليلة الأحد/الاثنين الماضية.

وعلى مدار اليوم، أعلنت السلطات البحرية المختصة في الدنمارك أنها حددت مكان تسرب في خط نورد ستريم2 في جزيرة بورنهولم وقالت إن هذا التسرب ربما كان هذا هو السبب في انخفاض الضغط.

وكان قد تم الإعلان عن حدوث انخفاض غير مفسر في الضغط في خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" الذي يمتد من روسيا إلى ألمانيا، حسبما أفاد متحدث باسم الخط اليوم.

وكان المتحدث أولريش ليسيك قال إنه تم إبلاغ السلطات البحرية المسؤولة في ألمانيا والدنمارك والسويد وفنلندا وروسيا على الفور، مضيفا أن متوسط الضغط البالغ 105 بار انخفض إلى 7 بار على الجانب الألماني.

وقال ليسيك: "لا بد أن هناك ثقبا في مكان ما"، مضيفا أن إجراءات التحقق جارية، وقال: "فقط لا أحد يعرف أين".

وكان بناء خط أنابيب "نورد ستريم 2" قد اكتمل وقت الغزو الروسي لأوكرانيا. وفي ضوء الحرب رفضت الحكومة الألمانية التصريح ببدء تشغيل الخط.

وأوقفت روسيا مؤخرا تدفقات الغاز عبر خط الأنابيب الآخر إلى ألمانيا "نورد ستريم 1"، بحجة أن العقوبات الغربية المفروضة بسبب الغزو حالت دون صيانة الخط.