الرئيس السيسي: رأيت منذ البداية أن أفكار إدارة مراكز الشباب لا قِبَل للدولة بها

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه رأى منذ البداية أن الأفكار التي تدار بها مراكز الشباب لا قِبَل للدولة بها.

وأضاف خلال فعاليات جلسة «بناء الإنسان» ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر، اليوم الثلاثاء، أن هناك حاجة لصيغة مالية أخرى للتعامل بها مع هذا القطاع.

وأشار إلى أن أكثر من 4000 مركز شباب كانت في حاجة لرفع كفاءة وتأهيل.

وتابع: «قلنا لو المراكز دي مش هتقدر تغطي إنفاقها هترجع مرة تانية لأن الدولة مش هتقدر تدخل كل شوية تعمل تكلفة مالية ضخمة لهذا العدد لاستعادة كفاءته مرة أخرى».

وكان الرئيس السيسي قد عقد اجتماعا اليوم الثلاثاء، مع أعضاء المجلس الأعلى للجامعات، ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر.

وناقش الرئيس السيسي، خلال الاجتماع، جودة التعليم والتنافسية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، واستمع السيسي، لشرح من رئيس جامعة القاهرة عن الجهود المبذولة لرفع تصنيف الجامعة في المؤشرات الدولية، كما استمع لشرح من رئيس جامعة الإسكندرية عن جهود ربط البحث العلمي بالصناعة.

وكان الرئيس السيسي قد وصل إلى جامعة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية، وكان في استقباله رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.