إصابة ما لا يقل عن 7 أشخاص في هجمات روسية على منطقة خيرسون الأوكرانية

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قالت السلطات المحلية، إن ما لا يقل عن سبعة أشخاص أصيبوا في منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا في هجمات جوية روسية.

وقال الحاكم العسكري لخيرسون أولكسندر بروكودين عبر تطبيق تليجرام، إن حالة بعض المصابين خطيرة، مضيفا أن الأطباء مازالوا يحاولون إنقاذ سيدة مصابة، 83 عاما.

وأضاف أن النشاط الجوي الروسي فوق المنطقة تزايد بصورة كبيرة خلال الأيام الماضية.

وكان بروكودين، قد أعلن أمس الاثنين، أن ستة أشخاص لقوا حتفهم في المنطقة وأصيب 10 آخرون.

وقد أدى القصف الروسي اليوم لتوقف حركة السكة الحديد بين خيرسون ومدينة ميكولايف لفترة قصيرة.