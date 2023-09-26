 أبو الغيط ينعى شهداء البحرين في هجوم حوثي باليمن - بوابة الشروق
الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 10:32 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار وزير التربية والتعليم بحظر النقاب في المدارس؟
النتـائـج تصويت

أبو الغيط ينعى شهداء البحرين في هجوم حوثي باليمن

أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط
ليلى محمد
نشر في: الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 - 10:18 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 - 10:32 ص

نعى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اثنين من العسكريين البحريين اللذين راحوا ضحية هجوم حوثي في اليمن، وكانا يشاركان في قوات التحالف العربي هناك، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، سائلاً الله أن يتغمد الشهداء بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يلهم أهلهم الصبر.

وذكر بيان للجامعة العربية اليوم الثلاثاء أن أبو الغيط أدان استمرار الهجمات الحوثية الغادرة برغم التزام الحكومة الشرعية بالهدنة ووقف إطلاق النار، مُحملاً مسئولية استمرار معاناة اليمنيين للطرف الحوثي الذي يُمعن في رفض كل نداءات السلام ويُصر على مواصلة نهج العنف والتخريب.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك