أبو الغيط ينعى شهداء البحرين في هجوم حوثي باليمن

نعى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اثنين من العسكريين البحريين اللذين راحوا ضحية هجوم حوثي في اليمن، وكانا يشاركان في قوات التحالف العربي هناك، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، سائلاً الله أن يتغمد الشهداء بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يلهم أهلهم الصبر.

وذكر بيان للجامعة العربية اليوم الثلاثاء أن أبو الغيط أدان استمرار الهجمات الحوثية الغادرة برغم التزام الحكومة الشرعية بالهدنة ووقف إطلاق النار، مُحملاً مسئولية استمرار معاناة اليمنيين للطرف الحوثي الذي يُمعن في رفض كل نداءات السلام ويُصر على مواصلة نهج العنف والتخريب.