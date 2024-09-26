واشنطن تعتزم تقديم مساعدات عسكرية إضافية لكييف بينها ذخائر عنقودية

تعتزم الولايات المتحدة تقديم المزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا لمساعدتها في الدفاع عن نفسها ضد روسيا، بما في ذلك الذخائر العنقودية المثيرة للجدل.

وقدرت وزارة الخارجية الأمريكية (بنتاجون) قيمة الحزمة الجديدة بمبلغ 375 مليون دولار، وفقا لإعلان صدر يوم الأربعاء. كما تشمل الحزمة ذخائر لمنصات الإطلاق المتعدد (هيمارس) وذخائر مدفعية، بالإضافة إلى مركبات خفيفة مدرعة وزوارق دورية. وتأتي المعدات من المخزونات العسكرية الأمريكية.

وتتكون الذخائر العنقودية من قنابل صغيرة مغلقة في حاويات يمكن إطلاقها من الأرض أو من الجو، ثم تنتشر هذه القنابل على نطاق واسع، حيث لا ينفجر العديد منها عند ملامسته سطحا ما، وتبقى خطرا لسنوات بعد ذلك.

وكانت أكثر من 100 دولة قد حظرت استخدامها، بما في ذلك ألمانيا. ولم توقع روسيا أو أوكرانيا على الاتفاقية الدولية التي تحظر هذه الذخائر، والتي دخلت حيز التنفيذ في 2010.

وتقول القيادة الأوكرانية إنها بحاجة إلى هذه الأسلحة للدفاع عن نفسها ولتحرير الأراضي المحتلة في صراعها مع روسيا المجاورة.

ومنذ أن شنت روسيا حربها الشاملة ضد أوكرانيا في فبراير 2022، قدمت واشنطن مساعدات عسكرية لكييف تقدر بنحو 56 مليار دولار، وفقا لأرقام وزارة الدفاع الأمريكية.

وفي يوليو من العام الماضي، قدمت واشنطن ذخائر عنقودية لأوكرانيا علنا للمرة الأولى. ووصفت روسيا استخدامها بأنه مزيد من التصعيد في الحرب.