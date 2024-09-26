قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المرحلة المقبلة ستشهد إعادة تشكيل لجنة لإعادة هيكلة منهج التاريخ في الثانوية العامة.

وقاطع الإعلامي أحمد الطاهري حديث الوزير، خلال لقاء تلفزيوني مع برنامج "كلام في السياسة" عبر شاشة"Extra News" مساء الخميس، قائلا: "لازم أشهد لحضرتك بالذكاء؛ لأن سؤالي كان عن التاريخ".

وشدد الطاهري، على أهمية "دراسة التاريخ بشكل صحيح" لبناء وعي حقيقي لدى الطلاب، مشيرا إلى أن بعض المراحل التاريخية يتم تجميلها أو ظلمها في المناهج الحالية.

وتابع أن العديد من المشكلات التي تواجهنا اليوم تعود جذورها إلى مراحل تاريخية جرى تجميلها في المناهج التعليمية.

وأكد الوزير، ردًا على ذلك، أن إعادة هيكلة منهج التاريخ تتطلب تشكيل لجنة على مستوى الدولة وليس على مستوى وزارة التربية والتعليم فقط، مشيرا إلى أن "العمل جار على هذا الأمر".