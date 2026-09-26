مودريتش يقود كرواتيا للفوز على التشيك بدوري الأمم الأوروبية

تغلب منتخب كرواتيا على مضيفه التشيكي بهدفين مقابل هدف اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وسجل القائد المخضرم لوكا مودريتش هدف تقدم كرواتيا في الدقيقة 47، ثم تعادل آدام كارابك للتشيك في الدقيقة 54، ونجح ماركو باشاليتش في إعادة التقدم لكرواتيا من جديد بهدف ثان في الدقيقة 77.

ومنح هذا الانتصار 3 نقاط ثمينة لمنتخب كرواتيا خارج ملعبه، ليكون في المركز الثاني خلف منتخب إسبانيا الذي فاز أيضا على إنجلترا 3-2 في نفس الوقت اليوم.

وتنتظر كرواتيا مواجهة صعبة في الجولة المقبلة من البطولة ضد إسبانيا في مدريد، يوم الثلاثاء المُقبل، بالإضافة إلى مباراة ضد إنجلترا في زغرب يوم 3 أكتوبر المقبل.