أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك، أنه لن يستجيب لمطالب بعض الجماهير بإقالة ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني للفريق.

وقال مرتضى في تصريحاته التلفزيونية عبر قناة "الحدث اليوم"، فجر اليوم السبت: "من السهل أن أقول بإقالة ميتشو في الصباح ودفع الشرط الجزائي من حسابي الشخصي، لكن إذا استمع كل رئيس النادي لحديث الجماهير سيكون (طرطور) مثل أشخاص أخرين."

ووجه رسالة إلى المدير الفني الصربي: "أرفض التلاعب في مراكز اللاعبين، خالد بوطيب مهاجم أرفض أن يلعب في مركز أخر، وبنشرقي أفضل مركز 10 في أفريقيا لا تضعه في مركز أخر."

كما تحدث للاعبين قائلًا: "أي لاعب يسجل هدف يتراجع مستواه في المباراة التالية، وأي لاعب يتم اختياره للمنتخب سواء أولمبي أو أول يرفض يلعب بحرص خوفًا من الإصابة."