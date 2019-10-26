«اقتصادية الوفد» تطالب بدعم أسعار الغاز للأنشطة الصناعية تشجيعا للمنتج المصري

طالب الدكتور خالد قنديل، رئيس اللجنة الإقتصادية بحزب الوفد وعضو الهيئة العليا للحزب، الحكومة، بمزيد من التخفيض لأسعار الغاز؛ دعما للصناعة الوطنية وتحسينا لقدرة المنتج المصري على التنافس داخليا وخارجيا.

ورحّب رئيس اقتصادية الوفد، بموافقة مجلس الوزراء سابقاً على تخفيض أسعار الغاز، بحيث يكون 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية لصناعة الأسمنت، و5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات: (الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين)، مؤكدا أنه قرار ذو تأثير إيجابي لدعم الصناعة المصرية داخليا وخارجيا.

وأوضح قنديل أن أسعار الغاز لصناعة الأسمنت انخفضت بنسبة 25%، وذلك من 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لـ6 دولارات، كما انخفض سعر الغاز لصناعات (الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين) بنسبة 20%، وذلك من 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لـ5.5 دولار.

وأكد رئيس اقتصادية الوفد أن خفض أسعار الغاز يدعم قدرة المنتج المصري على المنافسة، وهو ما ينعكس على سعر الإنتاج والأسعار النهائية للمواطنين، مضيفا أن ذلك يأتي في إطار تشجيع الدولة للصناعة والنهوض بها، مطالبا في الوقت ذاته بالمزيد من الإجراءات لخفض الأسعار لتشجيع المنتج المصري، ومعتبرا أن التصنيع المحلي هو السبيل الأهم الذي يجب دعمه بكل الطرق لتعزيز قدرات الاقتصاد المصري.



