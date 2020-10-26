 التعاون الإسلامي: مليشيا الحوثي تمادت في انتهاك القانون الدولي باستهداف المدنيين - بوابة الشروق
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التعاون الإسلامي: مليشيا الحوثي تمادت في انتهاك القانون الدولي باستهداف المدنيين

أ ش أ
نشر في: الإثنين 26 أكتوبر 2020 - 3:09 م | آخر تحديث: الإثنين 26 أكتوبر 2020 - 3:09 م

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن إدانته لإطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية خلال اليومين الماضيين طائرات بدون طيار مفخخة، مستهدفة المدنيين في المملكة، حيث تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.

وأوضح العثيمين - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم الاثنين ـ أن مليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح تمادت في انتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الطائرات المفخخة لاستهداف السعوديين، مؤكداً دعم منظمة التعاون الإسلامي لجميع إجراءات الردع التي تتخذها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.


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